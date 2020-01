Alberghiero Matteotti di Pisa, Pieroni: "Bene gli studenti che hanno allontanato gli occupanti"

Manifesto apprezzamento verso quegli studenti dell’istituto alberghiero Matteotti di Pisa, che hanno allontanato occupanti esterni che si erano introdotti nella scuola - afferma il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni -. Il gesto di questi ragazzi è stato pieno di responsabilità e maturità, perché pur riconoscendo le criticità esposte come rivendicazione per l’occupazione, hanno manifestando la volontà di salvaguardare la struttura. Già un anno fa in una occupazione la scuola fu devastata con decine di migliaia di danni. Nessuno esclude l’importanza di far sentire le proprie ragioni, in particolare in età giovanile, davanti ai tanti problemi che attanagliano la società e purtroppo la scuola, ma deve essere perseguita sempre la via civile. Purtroppo a questo giro le occupazioni hanno registrato episodi gravissimi, come la devastazione dell’Istituto commerciale Pacinotti. Mi dispiace aver visto tutti quei danni, da cittadino e da ex Presidente della Provincia che ha investito molto nelle scuole. Ai ragazzi dico di dare priorità allo studio, di voler bene alla scuola dove vivono ogni giorno e di accrescere la propria cultura. Solo così è possibile costruire un pensiero critico per farsi un’idea di fronte alle questioni, anche politiche, che si pongono davanti alla vita. Di sicuro devastare non è il mezzo per manifestarlo.