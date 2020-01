Armato di pistola e coltelli sul lungarno, arrestato 27enne a Pisa

Intorno alle 23 di ieri le volanti sono intervenute in lungarno Galilei a Pisa, su segnalazione di un uomo armato di pistola. Sul posto è stato individuato e bloccato velocemente L. F. nato il 1993, pisano, che reagiva con violenza al controllo. Gli agenti avevano visto il calcio di una pistola che spuntava dalla cintura. Il ragazzo, perquisito sul posto ed in stato di agitazione, è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, uno sfollagente e due coltelli con lama di cm.23; è stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a P.U. e denunciato in stato di libertà per porto di oggetti atti ad offendere. Nelle operazioni, per la forte resistenza opposta dall’uomo, un Agente ha riportato lesioni guaribili in 7 giorni. Questa mattina, su disposizione del P.M. di turno sarà sottoposto a rito direttissimo.

