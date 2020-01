Arriva la capolista: ostacolo Libero Basket per il Gialloblu

A distanza di sette giorni il Gialloblu Castelfiorentino incontra entrambe le prime della classe: dopo aver fatto visita alla Mens Sana, infatti, i ragazzi di Luigi Vertaldi riceveranno il Libero Basket Siena, che proprio con i “cugini” senesi condivide il primo posto in classifica a quota 26 punti, potendo però contare anche sulla vittoria nello scontro diretto conquistata all’andata.

Si prospetta, dunque, un’altra sfida tutta in salita per il giovane Gialloblu che già all’andata fu costretto a piegarsi di fronte all’esperienza di Siena (68-48 il finale).

Ma se proprio sette giorni fa la truppa castellana ha dimostrato di poter stare al passo della Mens Sana per tre quarti, anche stavolta, alla terza giornata di ritorno, i gialloblu scenderanno in campo per provare a centrare l’impresa e fare lo sgambetto alla capolista.

Arbitri Buono di Chiusi, Raspanti di Montepulciano.

