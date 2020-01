Auto in controsenso in piazzale Donatello, due scooteristi in ospedale

Un’auto in controsenso in piazzale Donatello, l’urto con due scooter, due conducenti in ospedale.

È quanto è accaduto nella tarda mattina di oggi. Secondo la prima ricostruzione della Polizia Municipale intervenute l’auto proveniente da via degli Artisti una volta arrivata al semaforo ha svoltato immediatamente a sinistra invece di proseguire a dritto per poi girare intorno al Cimitero degli Inglesi. In questo modo ha urtato due scooter facendo finire a terra i due conducenti che sono stati portati in ospedale in codice giallo. Alla guida dell’auto una donna straniera, evidentemente poco pratica delle strade fiorentine, risultata negativa ai test per alcol e sostanze stupefacenti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

