Biblioteca di Montemurlo, servizio di assistenza sulle postazioni informatiche

A partire dal prossimo martedì 4 febbraio, ogni martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 18, i volontari del servizio civile comunale offriranno un servizio di assistenza finalizzato all'utilizzo delle postazioni informatiche che si trovano nella sala multimediale della biblioteca “Bartolomeo Della Fonte” (piazza Don Milani, 1). I cittadini interessati potranno essere aiutati a compilare un curriculum vitae, preparare domande di concorso, creare caselle di posta elettronica, scrivere un documento.«La nostra biblioteca vuol' essere uno spazio inclusivo, dove si viene per leggere e studiare, ma anche dove trovare aiuto nell'utilizzo delle nuove tecnologie. - spiega l'assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero- Non tutti infatti hanno dimestichezza con computer ed email oppure non dispongono dei dispositivi necessari per navigare in rete. Alla biblioteca, invece, la cultura e le tecnologie aperte e sono di tutti». Il servizio è offerto preferibilmente previo appuntamento telefonando al numero 0574558567 o presentandosi al bancone della biblioteca.

Fonte: Comune di Montemurlo - ufficio stampa

Tutte le notizie di Montemurlo