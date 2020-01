Casa della Salute Castelfiorentino, causa lavori servizi trasferiti per un mese

Dal prossimo 4 febbraio alcuni servizi socio-sanitari presenti all’interno della Casa della Salute di Castelfiorentino, saranno trasferiti preventivamente in altre sedi per agevolare l’intervento di adeguamento antincendio che interesserà il primo piano della struttura socio sanitaria. L’inizio dei lavori è previsto per il 10 febbraio prossimo e avrà una durata di circa un mese.

Nello specifico due operatrici sociali effettueranno il servizio dedicato ai minori presso la sede dell'Ospedale Santa Verdiana in via Mille, secondo piano (Neuropsichiatria stanza dottoressa Silva Giorli), mentre un operatrice sarà presente presso la sede di Montespertoli (stanza Servizio Sociale dottoressa Cinzia Mundula), nei seguenti giorni ed orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00,martedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Per agevolare le operazioni di trasferimento di tali attività, il servizio dedicato ai pazienti minori resterà chiuso nei giorni 31 gennaio, 3 e 4 febbraio, mentre per quanto riguarda quelli dedicati ad adulti e anziani la chiusura è prevista nei giorni 5, 6 e 7 febbraio. Gli operatori del servizio sociale adulti-anziani si sposteranno al piano terra della Casa della Salute di Castelfiorentino nelle stanze 6 e stanza 7

Dal giorno 6 febbraio l’attività cardiologica sarà trasferita presso la Casa della Salute di Montaione, mentre dal 7 febbraio il servizio vaccinale verrà garantito all’interno del punto vaccinale in via Cappuccini. Inoltre per l’intero mese di febbraio le certificazioni medico-legali saranno effettuate presso gli ambulatori di Empoli, Montelupo Fiorentino e Santa Croce sull’Arno.

