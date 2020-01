Case in Toscana, aumentano i canoni d'affitto

Secondo l’Osservatorio di Immobiliare.it il prezzo medio richiesto per le abitazioni in vendita in Toscana, rispetto a giugno 2019, è rimasto pressoché invariato (+0,5%), mentre per i canoni di locazione è stato registrato un incremento del 2,3%.

Nelle città toscane, però, la situazione non è altrettanto stabile e compaiono le prime oscillazioni negative, in particolare nel comparto delle compravendite. Alla fine del secondo semestre sono ben sette le città a segno meno, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di flessioni minime e inferiori al mezzo punto percentuale; il calo maggiore viene invece registrato a Massa (-1,5%). Risultano in crescita, invece, i costi delle abitazioni a Prato (+3,6%) e Firenze (+2,6%).

Guardando agli affitti, invece, si nota una sola città con canoni in calo rispetto a giugno 2019: si tratta di Livorno che dopo il -1,1% nell’ultimo semestre vede la richiesta dei locatori scendere a 9,04 euro/mq. Servono oltre 6 euro/mq in più a Firenze (15,77 euro/mq), città più cara della regione su questo fronte dopo il +4,2% registrato.

Fonte: Ufficio Stampa

