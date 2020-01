Buongiorno oggi ringrazio Rita di Pontorme che mi ha dato questa ricetta di famiglia. Ho incontrato Rita una domenica pomeriggio al centro commerciale lei stava cercando un regalo da fare ed io curiosavo tra i negozi, così l'ho salutata e ci siamo fermate a chiacchierare, nel passato mi aveva già dato delle ricette. Così le ho chiesto una ricettina e me l'ha mandata, sono molto contenta. Mi ha raccontato la storia di questa ricetta, sua suocera Ascania gliel'ha insegnata, come le ha insegnato altre ricette, golose e speciali. Rita quando ha conosciuto sua suocera, lei era già anziana e per questo Rita l'ha sempre considerata come una nonna, avevano un bellissimo rapporto, Ascania con amore proprio come farebbe una nonna le ha trasmesso la passione della cucina.

La ricetta è quella di un antipasto toscano i crostini al sugo da stendere poi su un buon pane Toscano arrostito, un antipasto che stuzzica di per sé l'appetito.

Crostini al sugo di nonna Ascania

Ingredienti

1 cipolla

1 costa di sedano

1 carota

Una confezione di fegatini di pollo (senza cuori)

Circa due etti di Una braciola di carne di carne buona (sella, groppa ecc) bella spessa.

Doppio concentrato di pomodoro circa due cucchiai (di più a seconda di quanto piaccia più o meno rosso)

2 cucchiai di capperi sott’aceto (se piacciono mettete un cucchiaio in più)

Un pizzico di noce moscata

Qualche pinolo

Due dita di vino rosso

Sale e pepe a piacere

Se avete un tegame di coccio sarebbe il massimo.

Preparazione:

Fate un battuto con la cipolla, carota, e sedano e fatelo soffriggere nell’olio a fuoco lento, quando è appassito mettete la braciola tagliata a pezzetti e i fegatini e girate un po’. Aggiungete la noce moscata e i pinoli e amalgamate e mettete il vino e fate evaporare solo dopo aggiungete circa due cucchiai di doppio concentrato con due bicchieri di acqua calda o brodo vegetale. Poi aggiungete i capperi, coprite il tutto e fate cuocere per circa un’ora sempre a fiamma bassa. Quando il sugo è cotto, prendete i pezzi di carne e fegatini e con il tagliere e la mezza luna tagliate il tutto. Rimettete nel sugo la carne tritata, amalgamate e poi potete stendere il sugo sopra il pane arrostito.

Rita

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.