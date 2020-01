Dalla Toscana a Sanremo, Luca Piattelli all'Ariston

Luca Piattelli, noto hair stylist che lavora tra Altopascio e Chiesina Uzzanese, porta a Sanremo estro e professionalità per offrire glamour ed eleganza ai capelli degli artisti e all’entourage che gravita attorno alla passerella della musica e dello spettacolo più atteso dell’anno.

Piattelli, coadiuvato dal suo staff, realizzerà vere e proprie opere di stile in Casa Sanremo, la cosiddetta “dependance del teatro Ariston”, quest’anno più accogliente che mai. Al secondo piano di Casa Sanremo Official, accanto alla sala stampa e all’area vip, è attivo infatti il Salone Wella, completamente dedicato all’hairstyle delle star e non solo: chi lo desidera, su appuntamento, potrà infatti ricevere una consulenza personalizzata del grande professionista e ottenere il look perfetto grazie anche alle tecniche di hairstyling più innovative.

“Realizzare le acconciature di questi grandi talenti è per me davvero motivo di soddisfazione e orgoglio – ha detto Piattelli– e lo è ancora di più poterlo fare per tutti quelli che saranno curiosi di conoscere il mio modo di lavorare e la grande passione che mi spinge a farlo. A Sanremo 2020 si esibiranno, insieme ai cantanti, anche le mie idee di stile e tendenza”.

Quest’anno, sul palco dell’Ariston, si assisterà ad un’esplosione di eleganza, charme e creatività, grazie all’ampio ventaglio di beauty look, dai più scenografici per i red carpet e gli appuntamenti mediatici, alle proposte più soft e natural chic, firmate Piattelli, di certo tra i più illustri hair stylist di Wella.

Fonte: Ufficio Stampa

