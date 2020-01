Detrazioni per mense e nidi a Scandicci, pagamenti su Spazio Scuola

I genitori degli alunni che pranzano al servizio di refezione scolastica, o con figli iscritti nel 2019 ai servizi per l’infanzia come nidi e spazi gioco, da mercoledì 29 gennaio 2020 possono trovare la certificazione dei pagamenti effettuati, necessari per ottenere detrazioni nella dichiarazione dei redditi, tramite le App Spazio scuola mensa e Spazio scuola nidi, già attiva per i pagamenti on line del servizio, per la verifica dei dati e dello stato degli addebiti e delle ricariche anche in versione app scaricabile gratuitamente da Play store (Android) o App store, cercando Spazio scuola, da attivare con i seguenti codici: per la mensa 1349358555, per i servizi all’infanzia 5134741201. Con il sistema per la certificazione delle rette, scaricabile solo attraverso il portale web, il Comune produce in automatico l’attestazione dei pagamenti da fornire alle famiglie ai fini della detraibilità fiscale, generando una lettera di attestazione e certificazione per i pagamenti effettuati per ciascun consumatore nell’anno solare. I genitori potranno utilizzare la certificazione ai fini fiscali per la mensa e i servizi per l’infanzia per i pagamenti effettuati nel 2019.

Al primo accesso alla App Spazio Scuola è necessario registrarsi e creare la propria utenza (username e password) cliccando sul collegamento “Registrati” e compilare i campi proposti. Il genitore autorizzato alla visualizzazione dei dati dei propri figli è quello ad oggi risultante nel database dell’Ufficio servizi Socio educativi Scolastici. Si ricorda che per assicurare l’applicazione efficiente del nuovo sistema è fondamentale che sia tempestivamente comunicata all’Ufficio Servizi Educativi e Scolastici ogni variazione dei dati già forniti (cambio indirizzo, numeri telefonici/cellulari, e-mail, ecc.).

I genitori che siano impossibilitati a ottenere la certificazione tramite web, possono farlo recandosi al Punto Comune al primo piano del Municipio in piazza Resistenza (accesso da terrazza pensile) dal lunedì al venerdì con orario continuato 8-18,30, il sabato dalle 8 alle 12,45.

Fonte: Comune di Scandicci - ufficio stampa

Tutte le notizie di Scandicci