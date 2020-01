Donazione Organi, tessuti e cellule. La provincia di Pistoia ai primi posti

L’area pistoiese si conferma ancora una volta generosa verso gli altri .

I due presidi ospedalieri, del San Jacopo, diretto dalla dottoressa Lucilla Di Renzo, e quello di Pescia diretto dalla dottoressa Sara Melani anche nel 2019 si posizionano nei primi posti in merito alla donazione

I dati : attivazioni commissioni accertamento morte 17 ( 6 Pescia e 11 Pistoia).

Autorizzazioni al prelievo 15 con 24 organi prelevati e offerti al sistema nazione trapianti. Solo 2 opposizioni su 17 con un' opposizione del 12% molto bassa rispetto alla media degli altri ospedali.

Tra i primi posti per quanto riguarda la donazione di cornee con 65 donatori e 130 prelievi con quasi il 50% di idoneità tra le più alte della Toscana. Inoltre sono 5 i donatori tessuti cutaneo.

Resta poi un primato assoluto, la raccolta, successiva al parto, di 383 sacche di sangue da cordone ombelicale (ricco di cellule staminali emopoietiche che possono essere riutilizzate per curare malattie tumorali come la leucemia e i linfomi, ma anche altre patologie non tumorali): la procedura avviene nei punti nascita e tutte le ostetriche sono abilitate a eseguirla.

I risultati ottenuti, molto soddisfacenti, sono da ascrivere a detta del dottor Eufrasio Girardi,coordinatore medico alla donazione e trapianti oltre al coordinamento donazione e trapianti (medico e infermiere di coordinamento) a tutta la rete che supporta il sistema donativo territoriale e quindi al personale medico e infermieristico delle rianimazioni, dirette dal dottor Leandro Barontini e dal dottor Luca Rosso, ai blocchi operatori, dei pronti soccorso e del 118 nonché agli operatori sanitari dei centri nascita e della morgue di Pistoia e Pescia e San Marcello. Il coordinatore locale ha dichiarato: “Mi preme segnalare inoltre la grande professionalità e sensibilità del personale medico ,infermieristico e agli operatori socio sanitari del’ Hospice di Spicchio che anche quest’anno hanno segnalato puntualmente i potenziali donatori contribuendo all’incremento della donazione di tessuto corneale. Un grazie comunque e un abbraccio alle famiglie dei donatori che con il loro gesto di altruismo hanno dato vita a persone con grave insufficienza d’organo o nel caso di trapianto di cornee o tessuti hanno migliorato la qualità della stessa”.

