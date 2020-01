Una donna è stata trovata morta in avanzato stato di decomposizione in un appartamento al sesto piano nel comune di Scandicci. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fi-Ovest. Al momento non è stata resa nota l'identità della donna.

Il personale del nucleo NBCR ha effettuato la decontaminazione con prodotto ecocompatibile per lo smaltimento in ambiente. Sul posto anche il personale sanitario del 118, i carabinieri e la polizia municipale.

