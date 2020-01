Festa grande a Rifredi per San Sebastiano 2020

È stata una grande giornata quella che domenica 26 gennaio ha visto la partecipazione di tanti confratelli, consorelle e rifredini, intervenuti per condividere i vari momenti di festa in occasione del Santo patrono, San Sebastiano martire.

Fin dalle prime luci del giorno, la Confraternita si è animata delle cappe, delle divise e delle spolverine dei volontari più mattinieri, pronti per preparare le gite e organizzare la distribuzione dei panellini benedetti.

Più di 8000 i panellini offerti all’uscita dalle messe nelle parrocchie del Vicariato e distribuiti negli istituiti religiosi, nelle case di riposo e nelle Misericordie e associazioni vicine.

Come ogni anno la Misericordia ha aperto le sue porte per accogliere a questa festa l’intera comunità di Rifredi che, numerosa, ha deciso di rinnovare il tradizionale gesto dello scambio dei panellini, simbolo di speranza e di solidarietà verso chi soffre e della presenza della Misericordia sul territorio.

La mattinata di donazione del sangue, organizzata dal Gruppo Fratres -Bruno Sapori, ha registrato la partecipazione di 18 donatori, trasferiti ai centri trasfusionali di Careggi e Meyer.

Nel pomeriggio il piazzale si è riempito di “cappe” bianche: 160 tra fratelli e sorelle sono partiti in processione verso la Pieve di Santo Stefano in Pane per partecipare alla Santa Messa e alla vestizione dei 18 nuovi Fratelli e Sorelle.

La Cerimonia celebrata da Mons. Giancarlo Corti, Vicario Generale della Diocesi di Firenze, e dal Proposto Don Marco Nesti, si è svolta in una Pieve gremita di tanti rifredini e delle autorità che come tutti gli anni vi hanno preso parte.

Numerose anche le presenze alla cena sociale, tenutasi presso i locali della Parrocchia di San Pio X; oltre 210 i partecipanti serviti dai tanti volontari che si sono resi disponibili per questo evento.

“La presenza di tanti fratelli e sorelle è stata per me una vera gioia, un segno tangibile dell’attaccamento forte alla Misericordia di Rifredi. Questa massiccia presenza m’incoraggia nel proseguire il mio percorso nello spirito di condivisione ed unità” ha commentato così il Commissario straordinario, Filippo Pratesi, al termine della giornata di festa.

Fonte: Misericordia di Rifredi - Ufficio Stampa

