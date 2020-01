A Firenze un murales per Liliana Segre. A annunciarlo è Dario Nardella, che ha chiesto ai suoi seguaci su Facebook un parere: "'Siate farfalle che volano sopra i fili spinati'. Vorrei far fare un murales a Firenze con questa meravigliosa frase di Liliana Segre. Per non dimenticare mai. Che ne pensate?". Segre ha pronunciato quella frase al Parlamento europeo pochi giorni fa.

