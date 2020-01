Frasi shock di Frugoli, la replica del Circolo Pertini di Montopoli

Il consigliere comunale leghista Filippo Frugoli di Massa è finito nel mirino per le sue parole su Sandro Pertini. Damiano Carli, presidente del Circolo Sandro Pertini di Montopoli, ha deciso di replicare con una lettera a Frugoli. Dopo una disamina della vita dell'ex presidente, ha scritto:

"Le scrivo come Presidente del Circolo Sandro Pertini del Comune di Montopoli in Val d’Arno, un piccolo Comune sotto i 15.000 abitante della Valdera, nella nostra terra di Toscana. Un Comune piccolo sì, ma molto vivo e molto attivo, insignito alla Repubblica per la sua forte Resistenza di valorosi suoi cittadini.

Capisco bene, egregio Consigliere, che forse (era già nato nel 1978?) data la sua giovane età la storia di Pertini e certi nomi dicano poco o nulla, ma mi creda: sono parte della nostra storia, di quella fatta direttamente, sul campo, con il sudore e l’impegno fisico, non attraverso i social ed i post. Fatta da uomini che con la loro passione ed al costo della propria vita – senza retorica – ci hanno permesso e ci permettono di dare libera voce alle nostre idee ed ai nostri pensieri. La saluto, con queste ultime parole del compagno Pertini: “Sii sempre in ogni circostanza e di fronte a tutti un uomo libero, e pur di esserlo sii pronto a pagare qualsiasi prezzo”.

