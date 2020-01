Furti in Cgil e alla mensa universitaria, denunciato a Pisa

La Questura di Pisa, a seguito di riscontri effettuati dalla polizia scientifica sui luoghi dei reati, ha denunciato per furto un 40enne, ritenuto responsabile di una serie di episodi perpetrati quest’estate in Pisa negli uffici della Cgil, della Camera di Commercio e della mensa universitaria di Via Martiri della Libertà. Lo stesso si trova attualmente in carcere a seguito di altra misura cautelare in carcere disposta per lo stesso tipo di reati ed anche questa emanata a seguito di pregresse indagini svolte delle forze di polizia.

