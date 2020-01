Una donna di 67 anni, residente a Pistoia, è morta dopo esser stata investita da un'auto mentre attraversava la strada per gettare la spazzatura. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 30 gennaio, in via Bonellina. Alla guida della vettura una donna di 44 anni. Sul posto i sanitari del 118 hanno inviato l'auto medica e un'ambulanza della Misericordia di Pistoia ma i soccorsi sono stati vani. I rilievi dell'incidente sono stati effettuati dalla polizia municipale.

