La biblioteca di Capraia e Limite apre anche il mercoledì pomeriggio

Si amplia l’orario di apertura della biblioteca comunale «Pablo Neruda» di Capraia e Limite: sei ore di servizio in più e, novità, l’apertura del mercoledì pomeriggio, per 18 ore settimanali.

Una iniziativa annunciata dall’Amministrazione comunale e che adesso vede concretizzarsi con fasce orarie più ampie rispetto alle precedenti visto anche il numero di affluenza e l’implementazione dei molti servizi offerti, tra cui il prestito interbibliotecario nell'ambito della rete REA.net, l’allestimento di diverse sezioni tra cui i "Silent books", le iniziative di promozione del libro, il progetto “compiti in biblioteca” e il consolidato “Circolo di Lettura”.

Per il sindaco Alessandro Giunti “ L’ampliamento dell’orario consentirà una maggiore frequentazione da parte di tutti i cittadini ed è un servizio che vogliamo continuare a far crescere perché la biblioteca è luogo importante di aggregazione e socializzazione. La nostra volontà è quella investire sempre di più in cultura, di avere una servizio moderno ed efficiente, e per questo voglio ringraziare il personale della biblioteca per il lavoro che svolgono quotidianamente con professionalità”.

Questo il nuovo orario della biblioteca:

Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 19, sabato dalle 9 alle 13, chiusura il venerdì.

Il servizio di gestione, così come l’ampliamento dell’orario, è affidato all’Associazione Culturale Medicea.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa

