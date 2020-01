La lettera rubata, cena con delitto per Marta Onlus

Venerdì 7 febbraio, all’Arcircolo in Via Magolo 31 a Empolisi terrà una serata solidale, fra un piatto e l’altro preparato dai cuochi di Ego Staff, gli ospiti diventeranno detective per una sera e chi risolverà per primo il mistero riceverà un meraviglioso premio.

La lettera rubata è il titolo della pièce in giallo ideata e scritta dalla Compagnia La Nave di Limite, un cast di attori che ogni anno mette in scena nei teatri locali elaborati da loro ideati, scritti e diretti.

Un’esilarante serata a favore di Marta Onlus, un’associazione nata dalla volontà da un gruppo di amici accomunati da un unico obiettivo: aiutare il prossimo.

I volontari reduci dalla loro seconda missione umanitaria che si è svolta lo scorso settembre daranno visibilità con foto e racconti dell’operatività avviata in Uganda prima terra in cui l’associazione ha raggiunto l’obiettivo prefissato, inoltre durante la serata saranno presentati i nuovi progetti umanitari che verranno realizzati in nuove terre di missione: Kosovo e in Eritrea.

Marta Onlus sarà partner di un progetto elaborato da Croce Rossa Italiana e Regione Toscana per la gestione di un piccolo ospedale realizzato in Eritrea dove le donne potranno partorire assistite da persone professionalmente formate.

La progettualità umanitaria di Marta Onlus in Kosovo sosterrà un programma socio educativo nella scuola materna Nena Kabrini delle Suore Angeliche San Paolo Prizen.

