Lavori all’ospedale di Cisanello, cambia la viabilità

Da lunedì 3 febbraio sarà chiuso al traffico il tratto di strada che dalla rotatoria sul Ponte alle Boccette conduce direttamente al Pronto Soccorso, per consentire la realizzazione di due sottopassi pedonali che metteranno in collegamento l’Ospedale di Cisanello con il parcheggio B (cosiddetto “a sigaro”) attualmente in fase di costruzione di fronte agli edifici ospedalieri.

Nello specifico la chiusura al traffico riguarderà il tratto di via Selli (ex via Trivella) dalla rotatoria Di Vestea Fishmann alla rotatoria di ingresso al Pronto soccorso (varco nr.1). Di conseguenza, per raggiungere il Pronto soccorso dalla viabilità del Ponte alle Bocchette, bisognerà proseguire lungo via Padre Pio da Pietrelcina e poi, alla rotatoria, svoltare su via Martin Lutero. Il cantiere, che rientra nelle opere propedeutiche alla realizzazione del nuovo ospedale, avrà una durata stimata in circa due mesi e mezzo.

L’azienda ospedaliera si occuperà di installare l’apposita segnaletica verticale, indicando la viabilità alternativa per raggiungere il Pronto Soccorso. Contestualmente, anche la linea 150 della Ctt Nord, che opera sulla tratta Musigliano – Sesta Porta cambierà la viabilità, nello specifico: provenendo dal Ponte delle Bocchette, sarà deviata su via San Pio da Pietralcina, via Mons. Manghi, via Martin Lutero, con fermata alla rotatoria intitolata a Curzio Massart (di fronte al punto informazioni dell’ospedale).

Fonte: Ufficio Stampa

