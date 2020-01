Se ne è andato Loredano Scardigli e Empoli è un posto un po' più triste. A 73 anni, compiuti oggi giovedì 30 gennaio, all'ospedale di Careggi è venuto a mancare il carrozziere, imprenditore, opinionista, tifoso e chi più ne ha più ne metta.

Tutta Empoli lo ha conosciuto e ci ha avuto a che fare, tutta Empoli ha provato a fargli forza negli ultimi difficili momenti, tutta Empoli lo piange e gli tributa un doveroso omaggio, soprattutto sui social. I funerali saranno proprio a Empoli la mattina del 1 febbraio alla chiesa di Santa Maria. Da domani, 31 gennaio, sarà possibile salutarlo un'ultima volta a Empoli alle camere del commiato all'ospedale. Qui il ricordo di Tommaso Carmignani.

Aveva avuto un malore nei giorni scorsi, era stato portato d'urgenza in ospedale a Firenze e lì è morto nelle ultime ore, sostenuto dall'affetto di amici e parenti. Solamente pochi giorni prima si era presentato a Clivo Tv al programma Fuoricampo di Alessandro Lippi, di cui era ospite fisso e dal quale è stata presa l'immagine che vedete in alto.

Loredano Scardigli era Empoli, era l'Empoli FC. Innumerevoli erano i suoi aneddoti sulla squadra calcistica della città, la sua squadra. Immancabile allo stadio o davanti alla televisione a sostenere gli azzurri, era diventato col tempo anche opinionista di radio e tv.

Scardigli era anche e soprattutto un imprenditore stimato: quasi quarant'anni fa aveva tirato su la Carrozzeria Scardigli assieme al fratello Roberto, a cui era legatissimo e che è scomparso nel dicembre del 2018. La carrozzeria, negli anni, è diventata un punto di riferimento e in via della Motta hanno confluito un po' tutti gli empolesi, anche solo per scambiare due chiacchiere con Loredano.

Simpatico, affabile, a tratti pungente ma sempre diretto, Scardigli aveva iniziato a collaborare anche con Antenna 5 e, come citato, Clivo Tv nel programma del lunedì sera, in cui metteva in campo la sua esperienza e la sua simpatia.

Ci preme ricordarlo come un grande amico della XMediaGroup e, in special modo, di Radio Lady. Una partita dell'Empoli non poteva essere come le altre se in studio c'era il buon Loredano a dispensare consigli e 'scudisciate' agli azzurri, sempre trovando le parole giuste.

"Loredano Scardigli oggi ha 'salutato la curva'. Da sfegatato tifoso dell'Empoli noi facciamogli la ola. Se la merita. Carismatico personaggio che rimarrà nei ricordi a me lascia in eredità la grinta, l'energia, la passione per le giuste cause e la bontà d'animo. Anche il dolore. Se c'era o no... si sentiva" ha scritto la figlia Federica sui social.

"Il presidente Fabrizio Corsi e tutto l’Empoli Football Club esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Loredano Scardigli, storico tifoso e da sempre vicino alla società azzurra. Alla famiglia e a tutti i suoi cari vanno le più sentite condoglianze da parte di tutto l’Empoli FC" è invece il cordoglio azzurro.

A lui e alla sua famiglia vanno le condoglianze di gonews.it, Radio Lady, Clivo e Radio Sei Sei Vintage. Ci mancherà molto l'amico Loredano.

Tutte le notizie di Empoli