Lorenzo Baglioni canta la scuola a Castelfiorentino: spettacolo e incontro con gli studenti

"Bella Prof!" al Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Lo spettacolo di Lorenzo Baglioni che racconta il mondo della didattica in modo originale, è in programma sabato 1 febbraio alle ore 21,00. Venerdì 31 l'incontro con gli studenti dell'Enriques.

Provocazione alla didattica classica, "Bella prof!" è lo spettacolo scritto e interpretato dall'artista fiorentino Lorenzo Baglioni. Il suo miglior repertorio in un'inedita formazione al fianco del musicista Damiano Sardi per dimostrare che il mondo della didattica può essere raccontato diversamente.

Incluso nel ciclo "Tra musica e parole", il concerto si tiene sabato 1 febbraio alle ore 21,00 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

Per raccontare il mondo della scuola e della didattica, tra congiuntivi e polinomi da scomporre, tra ossidoriduzioni e leggi di Keplero, verranno eseguiti i brani del disco Bella Prof! (legato all'ultimo Festival di Sanremo, al disco prodotto da Sony Music e all'omonimo programma di Sky Uno).

Ma non si può parlare di scuola senza calare il racconto all'interno del contesto in cui viviamo - in continua evoluzione - tra ansie e social network, e quindi ci saranno molte delle canzoni e degli stornelli che hanno reso celebre Lorenzo sul web, i cui video hanno totalizzato (tra Facebook e YouTube) più di 40 milioni di visualizzazioni. Non solo musica però. ma anche tante risate! Ci si può emozionare con una "consecutio temporum" e ridere a crepapelle alla ricerca del Bosone di Higgs: parola di Lorenzo Baglioni!

Lorenzo Baglioni sarà a Castelfiorentino già venerdì 31 gennaio per un incontro alle ore 12 presso l'Istituto Enriques dove nell'Auditorium della scuola, incontrerà gli studenti.

Da segnalare, inoltre, che per lo spettacolo di sabato, è stata prevista una promozione speciale per gli studenti delle scuole superiori di Castelfiorentino con 5 biglietti al prezzo di 4.

La sezione "Tra musica e parole" del Teatro del Popolo di Castelfiorentino proseguirà poi il 18 marzo con Luigi D'Elia in "Moby Dick" e l'8 aprile con Simone Cristicchi in "Manuale di volo per uomo".

Sabato 1 febbraio ore 21,00

Lorenzo Baglioni in

BELLA PROF!

Concerto

Testi e musiche di Lorenzo e Michele Baglioni

PREZZI:

Posto unico € 12/ Loggione € 8

i. i biglietti per questo evento sono anche acquistabili on line dal sito del teatro www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio stampa

