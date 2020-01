Municipale in borghese, i lettori di gonews d'accordo col provvedimento

La polizia municipale sarà tra le strade dell'Empolese Valdelsa in borghese onde evitare l'uso smodato e irresponsabile dei cellulari alla guida. La novità è stata annunciata pochi giorni fa e la scorsa settimana è stata al centro del nostro sondaggio.

"Municipale in borghese per multare automobilisti al cellulare, sei d'accordo?" era la domanda rivolta ai lettori. Hanno votato in molti ed è stato quasi un plebiscito: il 73.20% pensa che sia giusto il provvedimento, il 26.30% è contrario.

