Nuovo fontanello di acqua in località Cerbaia

Questa mattina, alle ore 11:30, è stato inaugurato il nuovo fontanello di acqua potabile in via della Resistenza, località Cerbaia. Tante le persone sopraggiunte per l'evento nonostante l'orario mattutino e infrasettimanale. Hanno partecipato anche alcuni ragazzi dell'Istituto Comprensivo, che da diversi anni seguono il progetto “Acqua Buona” e si sono mostrati interessati e ottimi ambasciatori del messaggio “il bene acqua non è illimitato, dobbiamo prendercene cura e imparare a non sprecarlo”. E' intervenuto il Parroco per la benedizione ed il Vice Presidente di Acque SpA, Giancarlo Faenzi, il quale ha sottolineato che “L'inaugurazione di un fontanello è sempre un'occasione di festa: questi impianti, vere e proprie opere pubbliche, sono molto apprezzati dalla popolazione, e sono il risultato di un lavoro impegnativo svolto interamente all'interno del Gruppo Acque. Il fontanello”, ha aggiunto, “rappresenta una possibilità di risparmio economico per le famiglie, ma anche un momento in cui ritrovare quella socialità che è sempre appartenuta ai nostri territori. Unisce sostenibilità ambientale, competenze e attenzione al cittadino: per questo riteniamo il fontanello la migliore testimonianza del nostro lavoro quotidiano".

Altrettanto entusiasta il Sindaco Torrigiani, soprattutto nel poter affermare, ai presenti, che “con piacere torno qui, dove alcuni anni fa, proprio con voi, ci eravamo incontrati per valutare la possibilità della costruzione di questo fontanello. Oggi lo inauguriamo, segno di impegno preso e mantenuto, e da oggi in poi usiamolo, nella consapevolezza che quest'acqua è buona, sicura, controllata, e soprattutto ci permette, ciascuno nel nostro piccolo, di risparmiare sul consumo di plastica. Non basta”, continua il Sindaco Torrigiani, “dire che fiumi e mari sono invasi dalla plastica. E' nei piccoli gesti, di ogni singola persona, che si può migliorare l'ambiente ed il mondo in cui viviamo”.

Fonte: Comune di Lamporecchio

Tutte le notizie di Lamporecchio