Orientamento 2020, Open Days: le iniziative (tutte gratuite) della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

Tante occasioni per “orientarsi” e per assecondare il proprio talento, contribuendo al successo della scelta universitaria: con il mese di febbraio riprendono le attività di orientamento della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, istituzione universitaria pubblica a statuto speciale, che valorizza il talento e riconosce il merito dei suoi allievi, ammessi gratuitamente dopo aver superato il concorso di ammissione. Il “debutto” delle iniziative 2020 è fissato per martedì 4 febbraio, con la prima giornata di orientamento tematica dedicata a Medicina, Scienze Agrarie e Biotecnologie Vegetali.

Le giornate di orientamento tematiche sono rivolte agli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori interessati ad approfondire il significato di “studiare alla Scuola Sant’Anna”, per capire come si accede, cosa si studia, cosa vuol dire frequentare l’università vivendo un’esperienza collegiale. Per ogni area disciplinare le giornate di orientamento tematiche presentano gli ambiti di studio e di ricerca, il programma didattico e formativo dei corsi ordinari, il concorso di ammissione. I partecipanti possono inoltre visitare le strutture della Scuola Superiore Sant’Anna, accompagnati dagli allievi e confrontandosi con le loro esperienze.

Dopo l’esordio di martedì 4 febbraio, gli incontri dedicati alle giornate di orientamento tematiche proseguono per tutto il mese di febbraio: martedì 11 febbraio la giornata è dedicata all’area di Economia e Management, martedì 18 febbraio l’attenzione si sposta a Ingegneria, con un focus sul tema della robotica e dell’intelligenza artificiale. Il programma si chiude martedì 25 febbraio con una giornata riservata a Scienze Giuridiche e Scienze Politiche.

Le iniziative di orientamento della Scuola Superiore Sant’Anna non si concludono con febbraio, ma proseguono con gli Open Days previsti per aprile, maggio, giugno e luglio. Gli Open Days sono l’occasione per trascorrere un pomeriggio alla Scuola Superiore Sant’Anna, approfondire le prove di concorso, incontrare gli allievi e visitare il campus con loro.

La partecipazione a tutte le iniziative di orientamento è libera: è sufficiente iscriversi sul sito della Scuola Superiore Sant’Anna, per l’esattezza qui https://www.santannapisa.it/it/orientamento-0 . Visitare il Sant’Anna, entrare in contatto con i docenti e con gli allievi è il modo migliore per avvicinarsi a un’esperienza universitaria unica che valorizza il merito e il talento, unisce gli studi universitari con un avviamento precoce alla ricerca, promuove il confronto costante fra docenti, ricercatori e allievi all’interno di una comunità di apprendimento.

