Ospedale Castelfiorentino, Alberti (Lega): "Staremo col fiato sul collo della Regione"

“I lavori per l’ampliamento e la ristrutturazione del Santa Verdiana di Castelfiorentino non finiranno prima del 2022 – dice il Consigliere regionale Jacopo Alberti – ce lo ha confermato oggi l’assessore Saccardi rispondendo a un’interrogazione urgente che avevo presentato dopo le segnalazioni dei nostri consiglieri comunali a Castello e l’uscita di alcuni articoli sulla stampa. Da quanto detto dall’assessore, il progetto esecutivo della Fase 2 – Lotto 1 è stato approvato e dovrebbe essere aggiudicato entro l’estate. È un passo avanti, ma staremo col fiato sul collo all’amministrazione regionale affinché non ci siano più ritardi. Alla fine, ai castellani ci vorranno quasi 10 anni per vedere finalmente finito il Santa Verdiana: in Cina 10 giorni, in Toscana 10 anni!”.

“Quello che ci preme è che i lavori siano conclusi nei tempi stabiliti, e che sia tutto in sicurezza. L’assessore ci ha assicurato che i fabbricati che saranno demoliti sono costantemente sotto controllo rispetto al rischio crollo. E che i costi sono aumentati anche per una questione di sicurezza geologica dalle indagini sulle caratteristiche dei terreni ove sorge e sorgerà l’ospedale, è emerso che sono necessarie ulteriori opere strutturali. Se gli aumenti sono dovuti a una maggior sicurezza, ben vengano i maggiori costi. C’è da chiedersi semmai – conclude il consigliere Alberti - perché solo ora ci si accorge che quel terreno non è molto sicuro. I rappresentanti della Lega sul territorio ci terranno sempre informati sull’andamento dei lavori”.

Tutte le notizie di Castelfiorentino