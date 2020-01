La famiglia Fiaschi piange Rosanna Rossi, madre del consigliere comunale Michele

A 84 anni è morta Rosanna Rossi, madre del consigliere comunale di San Miniato Michele Fiaschi. A darne notizia è lo stesso figlio, dopo la scomparsa avvenuta ieri pomeriggio. Il gruppo del Partito Democratico di San Miniato ha diramato una nota per mano del capogruppo Marco Greco: "Il gruppo consiliare del Partito Democratico, con commozione e affetto, si unisce al dolore del consigliere Michele Fiaschi per la scomparsa della cara mamma Rosanna. Esprimiamo vicinanza in questo triste giorno e porgiamo le più sentite condoglianze al collega Michele e a tutta la famiglia".Il direttore di gonews.it Elia Billero e la redazione intera vuole porgere le condoglianze a Michele e alla sua famiglia.

