Rubano 30mila euro di gasolio dall'azienda agricola, scoperti di notte dai carabinieri

Da mesi presso un’azienda agricola di Montepulciano spariva il gasolio dei mezzi agricoli, grosse quantità che, visti gli enormi consumi annuali dei mezzi meccanici, potevano passare inosservate. Ma non è stato così. Un valore di 30 mila euro di gasolio non poteva sfuggire ai proprietari. I furti dovevano avvenire nottetempo, con una frequenza imprevedibile. Dopo la denuncia ai carabinieri sono stati effettuati dei servizi mirati. Dopo alcuni servizi in notturna andati a vuoto stanotte alle 3 i carabinieri hanno avvistato due persone che hanno fatto ingresso nella ditta con l’utilizzo di chiavi per il cancello principale. Si sono poi allontanati su di un pickup e la gazzella li ha bloccati. Trasportavano 12 taniche da venti litri di gasolio ciascuna. Uno dei due lavora nell'azienda, un 27enne dell’Est Europa. L'altro è un italiano 60enne di Chianciano. Nonostante fossero incensurati, sono stati arrestati in flagranza di reato.

