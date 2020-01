Sgombero Chiccaia, Aamps rimuove altre 20 tonnellate di rifiuti

Proseguono le attività di messa in sicurezza dell'immobile "La Chiccaia" nel quartiere Shangai, secondo il programma preannunciato ieri dal Sindaco Luca Salvetti, anche sul fronte della rimozione dei rifiuti.

Quest'oggi gli operatori di Aamps sono nuovamente intervenuti su indicazione dell'ufficio Ambiente del Comune e di Casalp rimuovendo oltre 20 tonnellate di materiale di varia tipologia trasportato al Centro di raccolta "Picchianti" per le attività di recupero e smaltimento.

Nell'occasione sono stati rimossi anche i contenitori per la raccolta differenziata, lasciando quelli per l'indifferenziato solo per eventuali necessità che potrebbero presentarsi nei prossimi giorni.

Comune di Livorno ed Aamps confermano che nei prossimi giorni l'area continuerà ad essere presidiata anche per monitorare, ed eventualmente contrastare, la presenza di ratti.

Fonte: Ufficio Stampa

