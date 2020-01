Sport e solidarietà col volley a Pieve a Nievole

E’ stato presentato in comune a Pieve a Nievole un evento che unisce lo sport alla solidarietà e all’integrazione e che si svolgerà sabato 1 Febbraio 2020 con una vera e propria maratona di volley che avrà luogo alla palestra del liceo scientifico Coluccio Salutati.

Dal punto di vista prettamente sportivo, si tratta di una maxi-partita che parte alle 9 per concludersi alle 20, riservando all’ultima parte una amichevole della Nazionale Italiana Sordi opposta alle Stelle del Pieve Volley maschile, società importante nell’ambito del volley toscano e nazionale con risultati molto lusinghieri nel suo palmares.

Prima, nella mattinata, si fronteggeranno squadre di studenti e nel pomeriggio tante associazioni di volontariato e non solo, fra cui anche un folto gruppo di piccoli atleti del minivolley del Pieve Volley.

Alla presentazione dell’evento, assieme al sindaco di Pieve a Nievole Gilda Diolaiuti e all'assessore allo sport Lida Bettarini, erano presenti per la Pieve Volley il presidente Saverio Severi, il dirigente Alessandro Lippi oltre a Renato Russo quale coordinatore (è un tecnico della riabilitazione psichiatrica dell'Asl) della squadra di pallavolo del disagio mentale che gioca nel campionato CSI provinciale proprio con il nome ed i colori della Pieve Volley da 5 anni. Per il CSI c'era il presidente provinciale Silvia Noci e ,per la Nazionale Italiana Sordi che prepara alla Fanciullacci di Pieve a Nievole i mondiali di categoria del prossimo luglio a Chianciano, l'organizzatore Fabio Caselli.

“Per noi una grande soddisfazione, perché l’Asd Misericordia Pieve Volley è da anni coinvolta e protagonista di un bellissimo esempio di integrazione legato allo sport, con una squadra che include persone disagiate che si cimentano in varie discipline, come hanno sottolineato i vari intervenuti- sono parole di Gilda Diolaiuti e Lida Bettarini-. Questa maratona del volley è un appuntamento importante per chi crede che lo sport possa avvicinare la perfezione agonistica con il divertimento di chi è magari è un po’ indietro. Ringraziamo quindi tutti gli attori di questo splendido evento che rappresenta un esempio nazionale di integrazione e inclusione”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Volley