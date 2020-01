Trent'anni della Pubblica assistenza, nuova ambulanza a Montelupo

Era il 6 settembre 1990 quando la Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino, grazie all'operato dei dieci soci fondatori, rinacque dopo tanti anni. La chiusura era stata decretata infatti durante il ventennio fascista.

Una rifondazione, quella dell'associazione, che quest'anno compie 30 anni. Tre decadi con il cuore nel passato, ma con lo sguardo dritto e aperto verso il futuro, come recita il logo dell'associazione realizzato in occasione di questo anniversario.

La festa ufficiale, con inaugurazione di una nuova ambulanza, si terrà il 6 Settembre, nell'anniversario del trentesimo anno.

L'obiettivo principale per il 2020 è quello di portare ad un livello superiore alcuni progetti, dare loro le gambe per crescere ulteriormente, anche al di fuori del territorio dell'Empolese-Valdelsa, come Pomerigginsieme, il doposcuola, che da quest'anno si è allargato anche a Lastra a Signa, Montespertoli ed Empoli.

"I nostri 30 anni rappresentano per noi un punto di partenza e non di arrivo - è il commento del presidente dell'associazione Dino Cei - in questi anni siamo cresciuti tantissimo in tanti settori e attualmente diamo lavoro a quasi 100 persone sul territorio, direttamente o indirettamente. Oltretutto abbiamo approvato da poco il nuovo statuto che ha messo di fatto l'associazione in mano ai volontari, che sono gli unici che sanno realmente come funziona l'associazione ed eventuali problematiche che emergono, indipendentemente da chi sono i dirigenti. È giusto che siano loro a decidere chi guiderà l'associazione. Questo li ha resi più responsabilizzati e coinvolti e siamo orgogliosi del fatto che il nostro numero di volontari sta crescendo costantemente da due anni. Noi associazioni del resto, oltre a fornire servizi istituzionali, facciamo aggregazione e siamo il presidio più importante del territorio per quello che riguarda la socialità tra le persone. In questo periodo in cui l'individualismo è alla base di molti rapporti umani, non è affatto scontato. Sono tante le sfide che ci attendono nel futuro, ma ci sentiamo pronti ad affrontarle, sempre in sinergia con gli altri soggetti del territorio e con la serietà e l'impegno che ci contraddistinguono".

Fonte: Pubblica assistenza di Montelupo Fiorentino

