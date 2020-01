Uccise il marito, confermata la condanna a 14 anni

È stata confermata in Cassazione a 14 anni la condanna inflitta in appello a Paola Marzenta, 59 anni, imprenditrice del Casentino che il 18 ottobre 2016 uccise il marito, Dino Gori, 64 anni, ex maresciallo dell'Aereonautica. L'omicidio avvenne in un appartamento di Lonnano, nel comune di Pratovecchio Stia. Al termine di una lite scoppiata pochi giorni prima dell'udienza di divorzio, la 64enne sparò al marito, poi chiamò i carabinieri. Dopo l'arresto la donna racconto' di aver subito violenze da parte del marito.

