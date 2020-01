'Un montascale per Valeria': parte la raccolta fondi a Firenze

“Un montascale per Valeria”. Si chiama così la raccolta fondi per permettere a Valeria Ronzani, affetta da sclerosi multipla, l’acquisto di un montascale per poter uscire di casa con maggiore facilità. Sei scalini, infatti, la separano dalla porta del palazzo, ai piedi della collina di Montughi a Firenze. “Per qualsiasi persona quello è un dislivello da superare senza neanche pensarci, ma per Valeria quei pochi gradini sono diventati un altissima muraglia” spiega l’organizzatrice della raccolta fondi, Lucia Mascalchi.

La storia di Valeria è stata condivisa sui social oltre 1.600 volte, una campagna virale di solidarietà. “Ci occorrono 5mila euro per aiutare Valeria – continua Lucia su GoFundMe – che vorremmo poter soccorrere quanto prima, permettendole di continuare ad avere una vita sociale e di soddisfazione”.

La campagna è raggiungibile qui.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze