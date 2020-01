ApritiBiblioteca, gli appuntamenti di febbraio a Empoli

Tante opportunità per bambini, ragazzi, famiglie e adulti nel programma di febbraio di ‘ApritiBiblioteca’.

La Biblioteca comunale ‘Renato Fucini’ organizza ogni mese molte attività di informazione, divulgazione e promozione della lettura, in collaborazione con le associazioni cittadine e partner del mondo culturale locale e non solo.

Le iniziative sono sempre gratuite e distribuite nel corso della settimana su tutti gli orari di apertura della biblioteca, diurni, serali e del sabato pomeriggio.

QUANDO SI COMINCIA? - Si comincia domani, sabato 1 febbraio con due delle iniziative più amate dai ragazzi: il Corso di Scacchi e l’Ora del Racconto, che per l’occasione del carnevale diventa l’Ora in maschera.

Entrambi gli appuntamenti si svolgono alle 17.

Il Corso di scacchi è dedicato a bambini e ragazzi under 16 in collaborazione con l’ASD Empoli Scacchi. Un’opportunità per imparare un gioco universale, antichissimo, di origine leggendaria, che allena la memoria e la concentrazione, sviluppa la pazienza, la gentilezza e l’originalità.

Il corso si svolge in 6 lezioni ed è su prenotazione. La prenotazione è valida per l’intero corso e si può fare telefonando o scrivendo alla Sezione Ragazzi “L’Isola del Tesoro”.

L’Ora in maschera è invece dedicata ai bambini dai 4 agli 8 anni, e questo pomeriggio coinvolgerà i piccoli lettori in divertenti storie sul carnevale, per prepararsi al meglio ai giochi e divertimenti che ci aspettano a partire già da domenica, prima di Carnevale! Al termine delle letture, i bambini potranno decorare una maschera da tenere come portafortuna per divertimenti assicurati fino al Martedì grasso! L’evento è a ingresso libero e non occorre la prenotazione.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL MESE - Ce n’è per tutti i gusti. Qualche esempio?

Ogni martedì l’Ora del racconto e ogni venerdì il Bibliocinema per ragazzi. Ci saranno anche speciali occasioni di lettura: in collaborazione con l’associazione Fil Rouge conosceremo les Trois Brigands venerdì 21 febbraio e tornerà sabato 15 il narratore Michele Neri con un’altra delle sue Storie Stupende.

EVENTI DEDICATI ALLA MUSICA - Con il Giocomusi-CAM di sabato 8 per i bambini dai 3 ai 5 anni (in collaborazione con il Centro Attività Musicali di Empoli), il Coro Antistress del CAM di martedì 18 alle 21 e l’evento di presentazione della Scuola di Musica Lizard di sabato 22. Proseguono anche, venerdì 7 e 21 febbraio alle 21, gli incontri per adulti della School of Rock, il cui primo appuntamento c’è proprio stasera!

Martedì 11 febbraio, l’associazione Fil Rouge porterà in scena invece Edith Piaf: una serata all’insegna di musica e canzoni alla scoperta di una delle voci più affascinanti del panorama musicale internazionale.

NUOVI APPUNTAMENTI ANCHE CON L’ARTE E L’ILLUSTRAZIONE PER BAMBINI E RAGAZZI - Sabato 22 gennaio la biblioteca ospita il Paladino Orlando e la sua illustratrice Elisa Puccioni, mentre l’incontro Giochiamo con l’arte sarà dedicato il 29 febbraio a Paul Klee.

NUOVE DATE ANCHE PER I CIRCOLI DI LETTURA DELLA FUCINI - Il Circolo del giallo si riunirà sabato 8 febbraio alle 17; Leggere da ragazzi, dedicato agli adulti che vogliono approfondire i libri da ragazzi, si riunirà mercoledì 19 alle 17.30; Parole per crescere, incentrato sugli albi illustrati, sabato 22 alle 10.30; il Circolo della Fucini come sempre l’ultimo sabato del mese alle 10.

E ancora, il Caffè letterario sulla calligrafia e cultura giapponese si svolgerà in collaborazione con l’associazione l’Acqua in Gabbia venerdì 21 febbraio alle 18, mentre martedì 25 alle 21 l’associazione Fil Rouge ci accompagnerà in un viaggio nell’Ancien Régime attraverso il costume dell’epoca.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

