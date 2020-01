Bibliocult, il programma degli appuntamenti a Lastra a Signa

Anche nel mese di febbraio tanti gli appuntamenti all’interno della biblioteca comunale di Lastra a Signa dedicati a bambini e adulti.

Martedì 4 febbraio alle 17 il programma mensile parte con il Filo di Arianna, un pomeriggio all’insegna della creatività: tecniche base di macramè (materiale da portare: due gomitoli di spago, cotone o juta).

Il programma prosegue venerdì 14 febbraio alle 17 con la rassegna Tutti all’opera: presentazione, storia, curiosità e ascolto di brani di opere liriche in programma al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino a cura di Silvano Sanesi. L’opera su cui si concentrerà l’incontro sarà Don Pasquale di Gaetano Donizetti.

Il 19 febbraio alle 17.30 Bibliocult continua con il circolo di lettura, l’appuntamento mensile per condividere idee e emozioni sui libri e in particolare sul volume Ritorna di Samuel Benchetrit.

Gli appuntamenti per bambini del mese di febbraio si terranno il 18 febbraio alle 17 con l’incontro “Storie a sorpresa..mascherate!”, letture a cura della biblioteca per bambini dai 3 ai 5 anni e sabato 22 febbraio alle 11 con l’iniziativa “Quante maschere abbiamo in testa”: lettura a laboratorio per creare la propria maschera di Carnevale, per bambini dai 6 agli 11 anni.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa

