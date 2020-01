Bibliosabato a Castelfranco con la storia di Anne Frank

Nell'ambito delle iniziative organizzate dal Comune di Castelfranco di Sotto per il Giorno della Memoria 2020, domani sabato 1° febbraio alle ore 18.00 presso la Biblioteca Comunale, è in programma un’emozionante lettura teatrale tratta dal Diario di Anne Frank: “Anne Frank. Sii gentile, abbi coraggio”.

L’esibizione, a ingresso libero e gratuito, sarà interpretata dalla Compagnia Teatrale No Grazie, che fa parte di IntesaTeatro Amatoriale.

Gli interpreti saranno: Barbara Taddei, Laura Ramerini, Rita Ciampa, Valentina Antonini, Raffaella Micelli, Riccardo Sgherri e Alessandro Lo Conte. Ideazione e regia sono di Dean David Rosselli.

Questa occasione segna il ritorno dei Bibliosabati, le aperture straordinarie della Biblioteca (di solito chiusa il sabato pomeriggio), dalle 15 alle 19. Pomeriggi da trascorrere con tante proposte culturali e animazione per bambini, con tanti eventi a partecipazione gratuita.

In queste speciali occasioni, da febbraio a maggio, saranno attive tutte le normali funzioni della biblioteca (prestito e consultazione dei libri, accesso internet, sala studio), ma verranno inoltre organizzati ogni volta delle iniziative particolari per grandi e piccini.

Sul tema della Memoria, presso la Biblioteca Comunale, è allestito un corner dedicato alla commemorazione dell'Olocausto che mette a disposizione degli utenti libri per approfondire l’argomento da un punto di vista storico, umano e filosofico.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

