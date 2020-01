Biennale d'incisione a Monsummano: vota le opere con 'Destinazione Lab'

Continuano le iniziative legate all’undicesima edizione della Biennale d’Incisione, la mostra/concorso che dal 1999 premia gli artisti emergenti delle Accademie delle Belle Arti di tutta Italia, promuovendone le opere e contribuendo alla loro affermazione.

Lo scorso 16 novembre le sale del Mac,n di Villa Renatico Martini hanno dato il via alla manifestazione, permettendo ad un folto pubblico di conoscere e approfondire le nuove proposte iconografiche con basi tecniche di antica provenienza: xilografica, calcografica e, quella più recente, litografica.

La giuria ufficiale ha decretato la vittoria dell’opera Presenza 6 di Federico Tosi, classe 1990, proveniente dall’Accademia delle Belle Arti di Bologna.

Quest’anno però, è stato compiuto un ulteriore passo in avanti, esprimendo e mettendo in pratica la volontà di gratificare i giovani artisti con l’opportunità, più preziosa, di approfondire la propria formazione.

Nasce così Destinazione Lab, il concorso online a votazione pubblica che mette ancora una volta a confronto tutte le opere esposte al Mac,n (esclusa Presenza 6 di Federico Tosi). Dal 1 Febbraio al 14 marzo 2020 il sito web www.biennalemonsummano.it ospiterà un vero e proprio concorso che permetterà alla giuria popolare di votare la propria opera preferita a scelta tra le immagini completamente anonime. La votazione potrà essere effettuata anche presso il Mac,n tramite il touch screen o con proprio dispositivo cellulare da QR code presenti al bookshop/ingresso del museo.

Domenica 15 marzo, in occasione della chiusura del vernissage, verranno resi noti i primi due vincitori della giuria popolare, che avranno diritto, come premio, a due stage formativi presso la Stamperia di Giancarlo Busato di Vicenza e Il Laboratorio/Le Edizioni di Vittorio Avella e Antonio Sgambati di Nola (NA).

“Si tratta di una importante opportunità per i giovani che dai laboratori suddetti riceveranno come premio uno stage di tre giorni completamente gratuito di materiali e competenze specifiche e il pernottamento per due notti ” sottolinea Paola Cassinelli, responsabile scientifico del Mac,n. “Tutti quanti abbiamo investito con notevoli sforzi alla crescita e all’arricchimento di un settore così prezioso, e l’unico modo per farlo è stato quello di incoraggiare i giovani artisti ad esplorare nuove realtà, a confrontarsi, e a imparare e affinare le proprie tecniche. Spesso, tutto ciò è possibile attraverso un impegno economico che non tutti possono affrontare a cuor leggero, specialmente durante la fase accademica. Ed ecco che interveniamo noi con la collaborazione di privati che oltre a fornire insegnamenti spingono verso la conoscenza di situazioni e mondi che introducono alle attività lavorative. Ovviamente tutti i giovani sono invitati a conoscere e frequentare questi spazi paralleli alla scuola per sviluppare la propria personalità artistica sulle basi delle esperienze e conoscenze accumulate. I vincitori, una volata informati dal Comune di Monsummano Terme della loro qualificazione, saranno tenuti a contattare la stamperia di riferimento per valutare assieme a loro il periodo più idoneo per entrambi al ricevimento del premio.”

Una vera a propria borsa di studio quindi, i cui vincitori sono decretati per la prima volta da un giudizio popolare, che esprime la sua preferenza attraverso i propri gusti ed emozioni. “L’arte è di tutti,” continua Elena Sinimberghi, assessore alla cultura e Vicesindaco del Comune di Monsummano Terme - “e come amministrazione e come comunità abbiamo il dovere morale di avvicinare sempre più persone alla bellezza e alla cultura, ma soprattutto abbiamo il dovere di creare nuovi legami tra i territori rendendo possibile lo sviluppo artistico e anche lavorativo di giovani talenti. Non possiamo dimenticare che viviamo in una regione in cui il 15% del Pil è legato al turismo e alla cultura. La nuova biennale così impostata non solo continua ad essere un innegabile prestigio per la nostra città, ma è diventata uno stargate sul mondo del lavoro e darà un' opportunità ai nostri giovani artisti: perché non è possibile credere nella cultura senza sostenere il lavoro e il made in Italy."

Il progetto della Biennale d'incisione 2019 ha ottenuto il patrocinio del Comune di Napoli – Assessorato alla cultura e turismo, ed è realizzato grazie al contributo determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e a quello della Regione Toscana.

Fonte: Biennale Monsummano - Ufficio stampa

