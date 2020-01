Borsa di studio Elmas, premiati due studenti ex aequo

È stato consegnato quest'oggi nella sala ricevimenti dell'Its Ferraris di Empoli il premio Elmas per i neodiplomati nell'anno scolastico 2018/2019. Il conferimento di una borsa di studio da mille euro sarà diviso ex aequo tra gli ex studenti Francesco Lari e Serghy Yesimof. Il titolare della Elmas Stefano Mancini ha consegnato durante la cerimonia i premi, alla presenza dell'assessore Giulia Terreni, della dirigente Daniela Mancini e delle classi quinte del corso di Elettrotecnica. I due vincitori avranno l'opportunità di frequentare uno stage proprio alla Elmas.

