CamminPulendo alle Cascine con gli Angeli del Bello

Domani, sabato 1 febbraio, appuntamento per tutti al Parco delle Cascine di Firenze. Alle ore 14.30 in viale dell’Aeronautica 14 al via il #camminpulendo “Puliamo la nostra città”, organizzato dal Comune di Firenze in collaborazione con l’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche, la Scuola Militare Aeronautica “G. Douhet” e gli Angeli del Bello. I volontari della Fondazione come consuetudine accoglieranno i ragazzi della Fairfield University appena arrivati nel capoluogo toscano, affiancati dagli allievi della Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet ed il personale dell’Istituto di Scienze Militari Aeronautiche.

Saranno presenti il sindaco Dario Nardella, l’assessore al Decoro urbano e partecipazione Alessia Bettini, il Comandante dell’ISMA Generale di Brigata Aerea Vincenzo Nuzzo ed il Presidente degli Angeli del Bello Giorgio Moretti. I volontari degli Angeli del Bello di Firenze, il personale dell’Aeronautica Militare e gli studenti avranno la possibilità di scoprire e conoscere lo storico parco dei Medici, ed al contempo effettueranno operazioni di micropulizia per mantenerne il decoro.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze