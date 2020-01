Capanne sogna la Coppa Italia di Prima Categoria: avanti in semifinale

Dopo l'1-1 del match finito ai supplementari, l'Asd Capanne di Montopoli stacca il ticket per le semifinali di Coppa Italia di prima categoria. A cedere il posto è il Corsanico. A commentare questa grande soddisfazione che potrebbe terminare con il titolo anche il sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi: "Ormai da decenni il Capanne Calcio costituisce una delle realtà sportive e calcistiche più importanti per il Comune di Montopoli e per il tessuto sportivo e associativo. Il traguardo raggiunto dai giocatori, dall'allenatore Antonio Doveri e dalla società inorgoglisce tutti noi. Adesso faremo il tifo con ancora più passione: la finale è a portata di mano! Forza Capanne!"

Di seguito il video delle interviste a cura di Maurizio Zini

