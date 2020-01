Cento e centodue anni, Pisa festeggia Giovannina Luigi

Due incontri con i centenari pisani anche nel mese di gennaio a cura dei consiglieri comunali Laura Barsotti e Marcello Lazzeri. Insieme sono andati a salutare Luigi Pasqui per festeggiare i suoi 102 anni, mentre la Barsotti è andata fino a Bagno a Ripoli a portare il saluto del Comune alla neo centenaria Giovannina Giusti.

Luigi Pasqui, nato nel 1918, è stato maresciallo scelto della 46a Brigata Aerea poi promosso per meriti a tenente, svolgendo il suo compito con amore e passione. «Ancora oggi parla con entusiasmo del suo lavoro - racconta Laura Barsotti - raccontando anche i particolari di ogni missione comandata. Una persona loquace, molto attenta e partecipe con entusiasmo alla conversazione». A Luigi sono stati portati gli auguri del sindaco Michele Conti e un tralcio di orchidee.

Giovannina Giusti è nata a Pisa nel 1920, poi trasferita per motivi familiari a Bagno a Ripoli, a casa della figlia. Oggi, per la sventura della perdita di quest’ultima, vive nella residenza sanitaria assistita di Villa Jole, sempre a Bagno a Ripoli. Per il suo compleanno, parenti ed amici avevano organizzato una bellissima festa, alla presenza di tutti i degenti. Nonostante abbia tutte le cure ed attenzioni, la signora Giovannina ha confessato a Laura Barsotti il suo grande desiderio di tornare nella sua casa a Pisa, la sua amata città. «Ricevere gli auguri del primo cittadino della sua città – dice Barsotti – ha emozionato molto la signora Giovannina, facendole cadere lacrime di gioia».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa