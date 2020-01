Coronavirus, no al Consiglio straordinario a Prato: la risposta dell'amministrazione

In relazione alla richiesta di un consiglio comunale straordinario a Prato da parte di due consiglieri di minoranza l'Amministrazione ricorda che ieri, durante la seduta del consiglio ordinario, l'assessore al Sociale, su richiesta del presidente del consiglio e in accordo con la conferenza dei capigruppo di tutti i partiti rappresentati in consiglio comunale, ha dato ogni informazione al riguardo con una comunicazione ufficiale esplicativa di tutta la situazione attuale inerente il Coronavirus e sulle relazioni costanti di coordinamento tra Comune, Asl, Regione e Ministero della Salute.

Pur ricordando che sulla materia sanitaria non ha competenza il consiglio comunale, ribadiamo che l'Amministrazione è sempre a disposizione per qualsiasi informazione e comunicazione, come avvenuto appunto ieri.

Il presidente del consiglio mantiene nell'ordine del giorno degli atti tutte le interrogazioni presentate sulla questione, affinchè nei prossimi giorni si possa rispondere nel merito in relazione agli aggiornamenti degli organismi competenti.

L'Amministrazione esprime la propria incredulità sulla leggerezza con cui alcuni consiglieri per un gettone di presenza e qualche minuto di notorietà affrontino in maniera così superficiale e non adeguata al ruolo istituzionale che ricoprono un tema così delicato per tutta la popolazione.

