Inserimenti nel lavoro di ragazzi con difficoltà, la raccolta fondi nell'Empolese

Dare la possibilità a quanti più ragazzi in difficoltà possibile di entrare nel mondo del lavoro, attraverso un impiego come confezionamento di scotch, il montaggio di imballaggi di cartone e l'assemblaggio di accessori per capelli. È quanto si prefigge il progetto di crowdfunding Dacci una mano, promosso da Cooperativa Sociale Pegaso in collaborazione con la Fondazione Il Cuore si scioglie e la sezione soci Coop di Empoli, nell’ambito della campagna di solidarietà Pensati con il cuore.

Già oggi partecipano alle attività di La Manifattura alcune decine di giovani, che abitano nel territorio dell'Empolese Valdelsa, i cui inserimenti sono attivati prevalentemente dal servizio igiene mentale e servizi sociali. La storia di La Manifattura, infatti, inizia nel 2015, per diversificare servizi e attività a favore dei ragazzi svantaggiati e favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. Nell'agosto 2019 la cooperativa si sposta in locali più grandi, che però oggi devono essere allestiti per trasformarsi in un nuovo ambiente di lavoro più accogliente e efficiente. Nasce così il progetto Dacci una mano, che rientra in Pensati con il Cuore, la campagna di crowdfunding lanciata nel 2017 dalla Fondazione Il Cuore si scioglie, per sostenere le tante realtà che in Toscana, ogni giorno, si impegnano per il bene comune del proprio territorio. Obiettivo: mobilitare i cittadini e le sezioni soci sul territorio per realizzare progetti concreti proposti dalle singole associazioni su temi come integrazione, disabilità, parità di genere, inclusione lavoratica e disagio abitativo. Finora sono stati 61 i progetti realizzati, con oltre 25 mila persone coinvolte e 920 mila euro messi a disposizione di chi sul territorio affronta problematiche relative alla povertà, alla disabilità, all’integrazione e alla violenza di genere.

“Con Dacci una mano – fanno sapere dalla Cooperativa Sociale Pegaso– puntiamo ad intervenire sui nuovi locali per renderli più funzionali e più accoglienti e capaci di impiegare più ragazzi. L’inserimento lavorativo è un passo importante per i soggetti più svantaggiati, capace di migliorare in modo determinante l’autonomia. In concreto, con la raccolta fondi faremo interventi semplici, come un divisorio per il magazzino, nuovi arredi, il ripristino dell’impianto di riscaldamento e l’allestimento di uno spazio ricerativo, oltre a sostenere l’attività di un operatore che insegni ai ragazzi lo stare insieme, il lavoro e l'impegno in tutti i momenti anche di sconforto e difficoltà che si presentano nel corso del lavoro”.

“Dacci una mano vuole sostenere un progetto di imprenditoria sociale come quello promosso da La Manifattura – racconta Francesca Martini, presidente sezione soci Coop di Empoli – che lavora da anni per garantire un futuro lavorativo a chi ha intrepreso un percorso nell'ambito della salute mentale. Contiamo sui nostri concittadini perché ci sia un’ampia partecipazione al progetto e alla raccolta fondi. Per tutti noi sarà anche un modo per tenere alta l’attenzione sul tema degli inserimenti lavorativi”.

“Dacci una mano è uno dei progetti della quarta edizione di Pensati con il cuore. La formula del crowdfunding su Eppela, che permette di raccogliere fondi online e offline, si è rivelata di successo, sia per le cifre raccolte finora – tutti i progetti hanno raggiunto l’obiettivo – sia per l’ampissima partecipazione alle iniziative di sostegno ai progetti. Non solo, attraverso Pensati con il cuore la Fondazione Il Cuore si scioglie e le sezioni soci hanno sviluppato una rete solidale sul territorio” afferma Daniele Lanini, responsabile dei progetti di crowdfunding della Fondazione Il Cuore si scioglie.

Giovedì 6 febbraio, ore 20.00

Cena alla Casa del Popolo di Fibbiana (via borgo dei Guerri, 1 – Montelupo).

18 euro, interamente devoluti al progetto

Per prenotazioni, Cdp Fibbiana: 0571 542069

Domenica 16 febbraio, ore 9.30

“4 passi per darci 1 mano” Trekking per tutti e aperto alle famiglia. Percorso sotto Villa Bibbiani, Treggiaia e Pieve di Pulignano, rientro ad anello nella Valle dei Tassi. Totale 6 km per circa 2 ore (fermate escluse) di passeggiata con guida ambientale. Offerta minima 5 euro. Per info e prenotazioni: 328 8355343 Niccolò

Martedì 18 febbraio, ore 20.00

Pizzata alla Casa del Popolo di Fibbiana (via borgo dei Guerri, 1 – Montelupo).

Giropizza a volontà e bevuta - 15 euro, interamente devoluti al progetto

Per prenotazioni, Cdp Fibbiana: 0571 54 20 69

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa

