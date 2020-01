Fibra ottica nelle scuole, wifi al Museo Leonardiano: novità a Vinci

Prosegue il programma di rinnovamento tecnologico delle strutture pubbliche messo in campo dall'Amministrazione comunale di Vinci. Con due determine, infatti, il Comune ha fatto partire l'iter per l'installazione della connessione in fibra ottica (VDSL) nelle scuole del territorio che ancora non erano state interessate dall'aggiornamento e di una nuova rete di connessione internet wi-fi per il sistema museale leonardiano.

Nello specifico, le strutture educative che potranno godere, dall'inizio di febbraio 2020, della connessione veloce in fibra ottica sono le scuole comunali dell’infanzia “Staccia Buratta”, “Barca a Vela” e “Arcobaleno”, e la scuola primaria “Sibilla Aleramo”. Mentre i plessi che ospitano la scuola primaria e la scuola secondaria del capoluogo sono già dotati di tale infrastruttura tecnologica.

Per quanto riguarda la rete senza fili wi-fi per il sistema museale della città di Leonardo, la procedura di acquisto è stata possibile mediante l'adesione alla convenzione Consip “Reti locali 6”. Grazie a questo nuovo servizio, gli operatori del Museo, ma soprattutto i visitatori avranno la possibilità di usufruire di una connessione internet gratuita, previa registrazione al servizio, messa a disposizione dall'Amministrazione comunale, che migliorerà ulteriormente l'esperienza di visita del percorso museale vinciano.

Le due nuove implementazioni tecnologiche sono state realizzate tramite contratto di servizio con l'azienda TIM Telecom Italia Mobile spa.

“Come promesso, questa amministrazione sta portando avanti il processo di innovazione tecnologica del territorio - fa sapere il vicesindaco con delega all'Innovazione, Sara Iallorenzi - Sfruttare le nuove tecnologie significa guardare al futuro, significa avere uffici pubblici in grado di rispondere in maniera ancor più efficiente alle esigenze dei cittadini e di stare al passo con i mutamenti sempre più rapidi nel campo dell'innovazione. È una sfida che il Comune di Vinci ha intrapreso già da molti anni e che lo pone tra i primi Enti in Toscana nel campo della digitalizzazione dei servizi. Di questo siamo orgogliosi. L'impegno è di proseguire su questa strada, mantenendo gli interventi di innovazione tecnologica tra le priorità del nostro programma amministrativo”.

