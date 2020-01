Final Four Coppa Italia, la Savino del Bene si prepara all'incontro con l'Imoco Volley

A margine della conferenza stampa di presentazione delle Final Four di Coppa Italia, svoltasi presso il Palazzo Comunale del Comune di Busto Arsizio, Coach Luca Cristofani e la capitano della Savino Del Bene Scandicci Ofelia Malinov sono intervenuti presentando la gara di domani contro l’Imoco Volley Conegliano, squadra campione del mondo.

La Savino Del Bene Scandicci è già arrivata in Lombardia dove questa sera svolgerà il primo allenamento.

LE PAROLE DI COACH LUCA CRISTOFANI – E’ bello essere qua a questa Final Four, ce lo siamo meritati facendo una buonissima gara mercoledi e forse, sotto certi aspetti, è sembrata facile ma non lo era. Siamo concentratissimi e vogliamo vedere come si fa a mettere in difficoltà questo meccanismo di Conegliano. Abbiamo tanta curiosità e voglia di giocare una partita importante come questa, lo sento anche dalle ragazze stesse”.

LE PAROLE DI OFELIA MALINOV – “Giochiamo contro una squadra fortissima, forse la più forte al mondo in questo momento, ma siamo felici di giocare con loro perché viviamo un momento positivo e siamo cresciute tanto. Abbiamo molti margini di miglioramento ed è giusto confrontarci e vedere a che punto siamo. Battere Conegliano sarebbe una grandissima soddisfazione, tutto può succedere ma bisogna crederci in primis”.

Fonte: Savino Del Bene Volley - Ufficio stampa

