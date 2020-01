Fuga di monossido in una casa a Signa, intossicati tre adulti e tre bambini

I vigili del fuoco di Firenze Ovest,sono intervenuti a Signa in vicolo del Ponte per la verifica strumentale dell’aria all’interno di un appartamento terratetto a seguito del malore di una donna. Tutto il nucleo familiare - composto da due uomini, una donna e tre bambini - è stato trasportato per accertamenti al pronto soccorso di Careggi e al Meyer dai sanitari inviati dal 118. Il personale ha provveduto alla verifica e alle misurazioni strumentali dei locali, confermando la presenza di monossido di carbonio all’interno dei locali. Le operazioni sono terminate con la messa in sicurezza e la rimozione di una stufa ed una bombola di GPL.

