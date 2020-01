Gli appuntamenti di febbraio per i bambini nelle biblioteche di Vinci

Tornano anche a febbraio gli immancabili appuntamenti mensili con le biblioteche civiche di Vinci e le letture e i laboratori per bambini. Quattro iniziative da non perdere, in cui il tema principale sarà il Carnevale:

Mercoledì 5 febbraio (dalle 17 alle 18) Biblioteca dei Ragazzi - Sovigliana

Ora del racconto: “Drin Drin”

Un pomeriggio di divertimento in compagnia di strani personaggi che si sussurrano messaggi da una pagina all’altra dei libri e di telefoni che non smettono più di squillare. Ma cosa si staranno dicendo tutti quanti? Vieni a scoprirlo in biblioteca. L’incontro è dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Mercoledì 19 febbraio (dalle 17 alle 18.30) Biblioteca dei Ragazzi - Sovigliana

Speciale Ora del racconto: Carnevale - Travestimenti in biblioteca

Tante letture per prepararsi in allegria alla festa più colorata dell’anno! A Carnevale i bambini vivono la magia dei travestimenti e possono essere quello che vogliono: pirati, astronauti, mostri e draghi. Al termine delle letture un laboratorio per costruire la propria maschera. L’incontro è dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Sabato 22 febbraio (dalle 10.30 alle 12) Biblioteca Civica di Vinci

Speciale Ora del racconto: Carnevale - Ti conosco mascherina

È carnevale e nei libri si possono fare incontri davvero speciali. Ecco nelle pagine arrivare Pantalone, Arlecchino e tante altre maschere tradizionali che ci faranno conoscere il fantastico gioco del travestimento. Le risate sono assicurate! Al termine un colorato laboratorio creativo. L’incontro è dedicato ai bambini dai 4 agli 8 anni.

Sabato 29 febbraio (dalle 10 alle12) Biblioteca Civica di Vinci

Pinguini all’equatore, giraffe ai poli!

Lezione gioco sul cambiamento climatico e su come dare il nostro contributo per fermarlo. L’obiettivo principale di questo laboratorio è spiegare i fenomeni che stanno dietro ai cambiamenti climatici e far capire che l’uomo con il suo stile di vita ne è il principale responsabile. L’incontro vuole stimolare e incoraggiare una reazione positiva al problema e promuovere uno stile di vita sostenibile. Incontro adatto a bambini dai 7 anni ai 12 anni.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

