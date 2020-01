Irregolare sul territorio nazionale: espulso

Ieri mattina in via Vittorio Veneto, durante l'ordinaria attività di controllo del territorio, la polizia ha controllato e identificato un cittadino marocchino, di 30 anni che, oltre ad avere numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti, è risultato irregolare sul territorio nazionale.

Pertanto, l'Ufficio Immigrazione della Questura ha avviato il procedimento volto all'espulsione dello straniero, che si è concluso con l'accompagnamento coattivo dell'uomo presso il C.P.R. di Roma, a cui seguirà fra pochi giorni, ultimate le incombenze procedurali, l'accompagnamento in Marocco.

