Cireglio ricorda Kobe Bryant con l'evento '#OneLastShot'

#OneLastShot sarà l'evento per ricordare il grande Kobe Bryant, ex cestista dei Lakers morto in un incidente aereo assieme alla figlia Gianna e altre sette persone. Bryan ha vissuto per lungo tempo a Cireglio (Pistoia) e proprio Cireglio lo omaggerà con un evento, domenica 2 febbraio alle 15 al campo sportivo in via Castel di Cireglio (in piazza della Chiesa in caso di pioggia).

Il campetto di Cireglio è quello dove Kobe Bryant andava a giocare da bambino quando abitava a Pistoia, è quello dove fece i primi tiri e dove giocò le prime partitelle amatoriali. Insieme ai luoghi dove ha abitato a Reggio Emilia sicuramente Cireglio rappresenta una tappa fondamentale della sua vita e per questo è stato scelto per la commemorazione di domenica. Questo è il link Facebook dell'evento.

Un evento che sarà in contemporanea su tutti i campetti d’Italia: Milano, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e dovunque ci siano fan del Black Mamba.

"Lo commemoreremo con una serie di campettate in contemporanea, ascoltando anche qualche aneddoto di chi ha conosciuto Kobe personalmente, giocando e divertendoci, possibilmente con una canotta del Black Mamba addosso. Utilizzeremo l’hashtag #OneLastShot per raccogliere foto e video da tutti i ritrovi spontanei che ne usciranno domenica prossima; i promotori nazionali dell'evento monteranno un video dell’iniziativa: questo sarà l’omaggio dei tifosi italiani a Kobe Bryant (e a sua figlia GiGi)".

