La pianista giapponese Mina Yasuda dà il via alla stagione 2020 del Lyceum Club Internazionale di Firenze

Lunedì 3 febbraio, alle ore 20:30, la pianista giapponese Mina Yasuda darà il via alla stagione concertistica 2020 del Lyceum Club Internazionale di Firenze proponendo in concerto lo Studio trascendentale n.9 del compositore ungherese Franz Liszt.

Alle melodie della pagina lisztiana, Mina Yasuda farà seguire i Sechs Klavierstücke (Sei pezzi per piano) op. 118 di Johannes Brahms, per poi concludere il programma con i due volti del pianismo di Sergej Prokofiev nella sua seconda Sonata op. 14 in Re minore, dove si ritrovano le accensioni liriche e la graffiante ironia del compositore russo.

Mina Yasuda è nata a Sapporo (Giappone) nel 1994. Si è laureata in Didattica della musica all’Università di Hokkaido nel 2016 e ha poi proseguito gli studi al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze, dove ha recentemente conseguito la laurea di II livello con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore, sotto la guida della Prof.ssa Giovanna Prestia. Ha partecipato a masterclass tenute da Massimiliano Damerini, Filippo Gamba, Nikolaj Anatol’evič Demidenko e Alexander Lonquich. Ha frequentato inoltre il light course di Benedetto Lupo presso l’Accademia di Pinerolo. In seguito a un’audizione è stata selezionata per esibirsi come solista con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Cherubini, eseguendo nel giugno 2018 il Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 di Ludwig van Beethoven. Sempre come solista nel 2017 ha partecipato ai concerti organizzati a Casa Martelli dal Maggio Musicale Fiorentino e, per il Conservatorio “Cherubini”, ha tenuto recital a Villa Bardini e alla Biblioteca Marucelliana di Firenze. Nel luglio 2018 si è esibita ai Musei Vaticani, in ottobre al Teatro l’Affratellamento di Firenze e nel giugno 2019 all’Istituto Francese di Firenze. Ha vinto il primo premio nei concorsi “Riviera della Versilia” e “Paolo Zuccotti” di Firenze. Nell’ottobre 2019 è risultata finalista al Premio nazionale delle Arti svoltosi a Firenze. Si esibisce regolarmente come solista e in gruppi cameristici, tenendo concerti in Italia e in Giappone.

Le attività del Lyceum Club internazionale di Firenze sono realizzate grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze.

Per consultare tutti gli appuntamenti del programma 2020: www.lyceumclubfirenze.it

Fonte: Lyceum Club Internazionale di Firenze

Tutte le notizie di Firenze